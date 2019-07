Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bickenbach/ Erlensee: 35-jähriger Mann tot aus Badesee geborgen

Bickenbach (ots)

Ein 35-jähriger Mann aus Polen begab sich heute (07.07.) mit Freunden zum Baden in den Bickenbacher Erlensee. Nachdem der 35-jährige plötzlich untergegangen war, wurden um 16.14 Uhr der rettungsdienst und die Polizei verständigt. Bei der Suche nach der vermissten Person waren unter anderem auch ein Polizeihubschrauber und Taucher der Berufsfeuerwehr Frankfurt im Einsatz. Der 35-jährige konnte um 17.45 Uhr durch einen Taucher leider nur noch tot in dem See gefunden werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen.

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

