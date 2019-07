Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Lkw-Fahrer wird vermisst

Bensheim (ots)

Seit Samstagabend (06.07.) wird der 34-jährige Ihar Aliakseyu aus Weißrussland vermisst. Herr Aliakseyu ist Berufskraftfahrer und hat seinen Lkw über das Wochenende auf der Tank- und Rastanlage Bergstraße Ost abgestellt. Am gestrigen Tag ging er mit anderen Brummifahrern an den nahe gelegenen Bensheimer Badesee, wo er zuletzt zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr gesehen wurde. Danach verliert sich seine Spur. Sein Lkw steht nach wie vor auf der Rastanlage. Durch Feuerwehr und Polizei fanden heute umfangreiche Suchmaßnahmen an und im Badesee statt. Auch wurde die Rastanlage nochmalig abgesucht. Leider ohne Erfolg. Von Herrn Aliakseyu ist lediglich bekannt, dass er kurze Haare und eine Stirnglatze hat. Die Kriminalpolizei in Heppenheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation in Bensheim unter der 06251 - 84860 oder jede andere Polizeidienststelle.

Matthias Brosch, PHK und PvD

