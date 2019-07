Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Grillfeuer gerät außer Kontrolle - Fußballfeld große Wiesenfläche gerät in Flammen - Polizei sucht Zeugen

Rüsselsheim (ots)

Am frühen Samstagabend (06.07.2019) geriet im Rüsselsheimer Ostpark eine Wiese in Brand. Nach Zeugenangaben hatten Jugendliche auf der Nordseite des Parks gegrillt. Kurz nach 18:00 Uhr sei das Grillfeuer außer Kontrolle geraten und habe auf die dortige Wiese übergegriffen. Mehrere Personen meldeten den Brand der Rettungsleitstelle Groß-Gerau und der Leitstelle des Polizeipräsidiums. Die alarmierte Feuerwehr Rüsselsheim konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindern und die Flammen löschen. Die Jugendlichen waren beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort. Eine sofortige Fahndung nach den Personen blieb bislang ohne Erfolg. Nach Zeugenangaben soll es sich um mindestens zwei männliche Jugendliche gehandelt haben. Der eine hatte dunkle Haare, trug ein gelbes T-Shirt, darüber eine Jeansjacke mit auffälliger Aufschrift, eine kurze Hose und Turnschuhe. Der andere hatte ebenfalls dunkle Haare, trug ein hellblaues T-Shirt, eine kurze Hose und Turnschuhe. Die Polizei in Rüsselsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06142 / 696-0. Weiterhin bitten Feuerwehr und Polizei die Bevölkerung aufgrund der anhaltendeten Trockenheit sorgsam im Umgang mit Grillfeuern zu sein. Grillen bitte nur an Orten, wo dies auch erlaubt ist. Bereits bei der Wahl der Feuerstelle ist darauf zu achten, dass ein Übergreifen auf Wiese, Büsche oder Bäume ausgeschlossen ist. Sicherheitshalber sollten geeignete Löschmittel bereitgehalten werden, um zügig löschen zu können. Sollte ein Feuer trotzdem außer Kontrolle geraten, bitte umgehend die Feuerwehr unter der Notrufnummer 112 verständigen. Gefertigt: EPHK Bowitz, PvD, Tel.: 06151/969-3030

