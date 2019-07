Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Südhessen: Partielle Störungen der Telefonanschlüsse von Polizeidienststellen

Südhessen (ots)

Seit den Nachtstunden kommt es zu (teilweisen) Störungen der Telefonanschlüsse der Polizeistationen in Heppenheim, Bensheim, Lampertheim-Viernheim, Rüsselsheim und Bischofsheim. Wird der Anschluss der Dienststelle per Handy über Mobilfunk angewählt, so ertönt für den Anrufer das Klingel-/ Freizeichen, ohne dass eine eigentliche Verbindung mit der Dienststelle zustande gekommen war!

Die Festnetz- und Notrufleitungen sind von der Störung nicht betroffen, sodass in dringenden Fällen der Notruf "110" gewählt werden sollte.

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

