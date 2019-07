Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Nach Verkehrsunfall am 28.06.2019 - Schwerstverletzte Radfahrerin in Klinik verstorben

Bensheim (ots)

Am Freitag (28.06.2019) kam es in Bensheim, Berliner Ring / Dammstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin (wir haben mit Auftrag Nr. 3717474 darüber berichtet). Dabei wurde die 16-jährge Radfahrerin schwerstverletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Wie die Klinik heute (06.07.2019) mitteilte, ist die Jugendliche leider in den frühen Morgenstunden ihren Verletzungen erlegen. gefertigt: EPHK Bowitz, PvD, Tel.: 06151 / 969-3030

