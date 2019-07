Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim-Georgenhausen: Werkzeuge im Wert von rund 6000 Euro aus Firmentransportern gestohlen

Reinheim-Georgenhausen (ots)

Aus insgesamt drei auf einem Firmengelände in der Hirschbachstraße abgestellten Transportern, erbeuteten Unbekannte in der Nacht zum Freitag (05.07.) Werkzeuge im Gesamtwert von rund 6000 Euro. Darunter Bohrmaschinen, Bohrhämmer und verschiedene Akku-Geräte. Die Kriminellen verschafften sich zuvor unberechtigt Zugang auf das Gelände und drangen anschließend gewaltsam in die Innenräume der Fahrzeuge ein.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Ober-Ramstadt unter der Rufnummer 06154/63300 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell