Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Trickbetrügerin mit "Zetteltrick" Beute gemacht

Darmstadt (ots)

Unter dem Vorwand einen Zettel zu benötigen, gelangte eine Trickbetrügerin am Donnerstag (04.07.) in eine Wohnung einer 74-jährigen Frau in der Martinstraße. Innerhalb von 10 Minuten soll die Täterin durch eine geschickte Täuschung Geld sowie Schmuck von mehreren Hundert Euro erbeutet haben, bevor sie gegen 14.55 Uhr wieder die Wohnung ihres ahnungslosen Opfers verließ. Die Kriminalpolizei (K24) in Darmstadt geht nach polizeilicher Erfahrung davon aus, dass die Trickdiebin eine Komplizin hatte, die durch die 74-Jährige nicht wahrgenommen wurde. Die Ermittlungen hierzu dauern derzeit noch an. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, bei den Ermittlern zu melden (06151/969-0).

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell