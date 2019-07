Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Breuberg: Weiterer Brand auf Wiesengrundstück/Ursache unklar

Breuberg (ots)

Ein weiterer Brand eines Wiesengrundstücks wurde der Rettungsleitstelle des Odenwaldkreises am Freitagvormittag (05.07.) gegen 11.00 Uhr gemeldet. Die Brandstelle befindet sich an der Brückenstraße im Stadtteil Neustadt, im Bereich einer Unterführung unterhalb der Bundesstraße 426.

Die rund 10 Quadratmeter große Brandfläche konnte von Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Neustadt anschließend rasch gelöscht werden.

Die Brandursache ist derzeit unklar. Weil im dortigen Bereich zwei Straßen verlaufen, auf denen reger Verkehr herrscht, könnte in diesem Fall aber auch Fahrlässigkeit, wie eine von Verkehrsteilnehmern unachtsam entsorgte Zigarette, als Ursache in Betracht kommen. Die Ermittlungen dauern an.

