Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Eppertshausen: Fahrradfahrer stürzt nach Überholvorgang

Eppertshausen (ots)

Am Dienstag (25.06.) zwischen 17:20 Uhr und 17:40 Uhr ereignete sich auf der Kreisstraße 180 zwischen Eppertshausen und Messel ein Verkehrsunfall. Ein 53-jährige Radfahrer war in Richtung Messel unterwegs, als ihn ein LKW, etwa fünfhundert Meter vor der Thomashütte, überholte und ihn nach derzeitigem Ermittlungsstand nach rechts abgedrängt haben soll. Der 53-Jährige stürzte daraufhin, jedoch verletzte er sich nach derzeitigen Erkenntnissen dabei nicht. An dem Fahrrad entstand ein Schaden in noch ungeklärter Höhe. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seiner Pflicht als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Personen, welche den Vorfall beobachten konnten und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich umgehend mit der Polizeistation Dieburg unter 06071 / 9656-0 in Verbindung zu setzen."

Berichterstatter: Polizeikommissar Spiess, Polizeistation Dieburg

