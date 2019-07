Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Einbruch am Badesee/Polizei sucht Zeugen

Bensheim (ots)

Ein Lagerraum am Badesee im Berliner Ring in Auerbach, geriet in der Nacht zum Freitag (05.07.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter warfen mit einem Gullydeckel die Scheibe des Raumes ein und verschafften sich so Zugang in das Gebäude. Dort ließen sie einen Tresor, in dem sich mehrere hundert Euro befanden, mitgehen.

Hinweise von Zeugen werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell