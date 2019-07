Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Mehrere Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien

Pfungstadt (ots)

Bei der Polizei gingen am Freitagmorgen (05.07.) mehrere Anzeigen wegen Farbschmierereien ein. Bislang unbekannte Täter sollen nach derzeitigem Ermittlungsstand Fahrzeuge, Hauswände, Türen und Garagen in der Ringstraße, der Pestalozzistraße sowie in der Feldstraße mit Farbe beschädigt haben. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll die Tatzeit zwischen Mitternacht und 4.30 Uhr liegen. Die Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Pfungstadt suchen nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Auch weitere Betroffene werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06157/9509-0 zu melden.

