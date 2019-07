Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Breuberg: Waldboden und Buschwerk brennen/Polizei sucht Zeugen

Breuberg (ots)

Den Brand von zirka 400 qm Waldboden und Buschwerk löschten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren der Stadtteile Neustadt und Sandbach am Donnerstagabend (04.07.) gegen 19.45 Uhr im Bereich des Weilers Mühlhausen, oberhalb des dortigen Wasserwerks.

Die Polizei schließt eine vorsätzliche Brandlegung derzeit nicht aus und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben um Kontaktaufnahme mit der Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06062/9530.

Bereits am Mittwoch (03.07.), um die Mittagszeit, brannte es im Bereich der Burgstraße in Neustadt auf einer Wiese an zwei Stellen. Die Brandstellen umfassten jeweils rund einen Quadratmeter und konnten rasch abgelöscht werden. Auch in diesem Fall ist dir Brandursache bislang unbekannt.

