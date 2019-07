Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: 26-Jähriger nach versuchten Diebstahl vorläufig festgenommen

Pfungstadt (ots)

Ein 26-jähriger Mann konnte am späten Mittwochabend (03.07.) von der Polizei in der Waldstraße vorläufig festgenommen werden. Der 26-Jährige steht im Verdacht gegen 23 Uhr in einem in der Sackgasse geparkten Kleinbus nach Beute gesucht zu haben. Dabei bemerkte ihn der 45-jähriger Autobesitzer und verfolgte den Dieb bis in die Waldstraße, wo er ihn die alarmierte Streife festnehmen konnte. Ein anschließender Atemalkoholtest bei dem Tatverdächtigen ergab einen Wert von über 3,8 Promille. Für eine Blutentnahme musste er die Beamten mit zur Polizeistation Pfungstadt begleiten. Wie der Mann in den Multivan gelangen konnte, kann nach derzeitigem Ermittlungsstand noch nicht gesagt werden. Der 26-jährige Mann wird sich zukünftig in einem Strafverfahren wegen des versuchten Diebstahls verantworten müssen.

