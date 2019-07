Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Farbschmierereien in der Innenstadt

19-Jähriger unter Tatverdacht

Darmstadt (ots)

Ein 19-jähriger Mann aus Roßdorf steht seit Donnerstagabend (04.07.) im Verdacht Sachbeschädigungen durch Graffiti-Sprühereien begangen zu haben. Gegen 23.20 Uhr konnte der junge Mann, kurz nachdem er eine Außenmauer des Herrngartens besprüht haben soll, von einer Streife des 1. Polizeireviers in Darmstadt vorläufig festgenommen werden. Zudem soll er am gleichen Abend gegen 23.15 Uhr ein öffentliches Toilettenhäuschen auf dem Friedrich-Ebert-Platz beschmiert haben. Die Beamten der Ermittlungsgruppe City suchen Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben (06151/969-3610).

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell