Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugensuche nach VU-Flucht

Heppenheim (ots)

Am Mittwoch, 03.07., ereignete sich um 17:50 Uhr in der Dieselstraße auf dem Parkplatz des dortigen Einkaufsmarktes ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Ein stehender roter Mercedes wurde durch ein unbekanntes womöglich weißes Fahrzeug vorne rechts beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeistation Heppenheim unter Tel-Nr.: 06252 / 706 - 0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Bergstraße



Lenz, POK

Weiherhausstraße 21

64646 Heppenheim



Telefon: 06252-706 555

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell