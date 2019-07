Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

64569 Nauheim (ots)

Am 04.07.2019, gegen 06:00 Uhr, hatte die Geschädigte ihren braunen PKW ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Entenstraße im Bereich des Seniorenheims geparkt. Gegen 13:20 Uhr begab sich die Geschädigte dann zum Einkaufen zum EDEKA Markt in Nauheim und fuhr schließlich gegen 13:50 Uhr nach Hause. Dort stellte sie dann einen frischen Unfallschaden am vorderen Kotflügel der Fahrerseite fest. An dem Schaden konnte weißer / heller Farbanrieb festgestellt werden. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte entweder in der Entenstraße beim Vorbeifahren den PKW der Geschädigten, oder auf dem Parkplatz des EDEKA Marktes.

Zeugen die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher bzw. dem verursachenden Fahrzeug machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 06152 / 175-0 mit der Polizeistation Groß-Gerau in Verbindung zu setzen.

