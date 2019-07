Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Einhausen-Klein-Hausen: Seitenspiegel beschädigt und Fahrerflucht begangen

Einhausen (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache beschädigte am Donnerstagmorgen (04.07.) ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den Seitenspiegel eines in der Waldstraße geparkten schwarzen VW Caddys und beging anschließend Fahrerflucht. Zwischen 8 Uhr und 8.40 Uhr muss es zu der Kollision gekommen sein. Anschließend entfernte sich der Unfallverursache womöglich in südliche Richtung. Wie hoch letztendlich der dadurch entstandene Schaden ist, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/706-0 bei der Polizei in Heppenheim zu melden.

