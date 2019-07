Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Seeheim-Jugenheim: Trickbetrügerinnen erschleichen sich Vertrauen mit vermeintlicher Todesnachricht

Seeheim-Jugenheim (ots)

Wegen einer vermeintlichen Überbringung einer Todesnachricht für die Nachbarn, erschlichen sich am Mittwochmorgen (03.07.) gegen 9.15 Uhr zwei Frauen das Vertrauen eines älteren Ehepaars. Durch eine geschickte Ablenkung des in der Ludwigstraße wohnenden Paars, gelang eine der Täterinnen in die Wohnung ihrer Opfer und erbeutete aus dieser Geld sowie Schmuck von mehreren Hundert Euro. Im Anschluss entfernten sich die beiden Frauen in Richtung Straßenbahn.

Die Betrügerinnen wurden auf ein Alter von circa 40 Jahren geschätzt. Beide sollen von kräftiger Statur gewesen sein und lange, dunkle Haare haben, die zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden waren. Sie sollen stark geschminkt gewesen sein. Eine war während der Tat mit einem blauen Kleid und die andere mit einem beigen Kleid bekleidet.

Die Kriminalpolizei (K24) in Darmstadt sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die Hinweise zu den gesuchten Frauen geben können (06151/969-0).

