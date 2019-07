Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen auf der B 45

Groß-Umstadt (ots)

Auf der Bundestraße 45 in Richtung Dieburg, Höhe des Semder Kreuzes und der Abzweigung zur Kompostierungsanlage, ereignete sich am Donnerstag (04.07.) gegen 12:50 Uhr ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr der Fahrer eines BMW auf einen stehenden Rettungswagen auf, den er zudem auf einen vor dem Rettungswagen stehenden Nissan aufschob. Dabei verletzten sich die beiden Insassen des Rettungswagens sowie der Fahrer des BMW leicht. Ein zufällig an der Unfallstelle vorbeifahrender Rettungswagen leistete vor Ort schnelle medizinische Hilfe. Vorerst musste keiner der Verletzten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Auslöser für diesen Auffahrunfall soll ein Auto gewesen sein, dass erst auf den Seitenstreifen gefahren sei und dann wieder blinkte, um zurück auf die Fahrbahn zu gelangen. Daraufhin musste die 29-jährige Fahrerin des Nissans bremsen. Während der Unfallaufnahme musst die Bundestraße 45 in diesem Bereich einspurig gesperrt werden.

In diesem Zusammenhang wird das auslösende Fahrzeug von der Polizei gesucht. Zeugenaussagen zufolge soll es sich um eine silberne Stufenheck-Limousine der Marke VW oder Mercedes gehandelt haben.

Wer Angaben zum Unfall machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Dieburg zu melden (06071/9656-0).

