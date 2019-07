Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt-Goddelau: Einbruch in leerstehendes Hotel

Riedstadt-Goddelau (ots)

Ein Einbruch in ein leerstehendes Hotel in der Stahlbaustraße wurde am Mittwochmittag (03.07.) gegen 13.00 Uhr festgestellt. Die Tat kann allerdings auch schon vor einigen Tagen verübt worden sein.

Die Täter hebelten eine Tür zum Gebäude auf und verschafften sich so Zugang in die Räumlichkeiten. Dort brachen sie noch weitere Türen auf und entwendeten anschließend drei Computer, ein Tablet und zudem drei Monitore.

Den Schaden schätzen die Ermittler nach ersten Schätzungen auf insgesamt rund 3000 Euro.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

