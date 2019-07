Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reichelsheim: Fast 30 erhebliche Mängel/Polizei zieht "tickende Zeitbombe" aus dem Verkehr

Reichelsheim (Odenwald) (ots)

Insgesamt fast dreißig Fahrzeugmängel stellten Verkehrspolizisten des Polizeipräsidiums Südhessen und ein später hinzugezogener Sachverständiger am Dienstagabend (02.07.) im Rahmen einer Verkehrskontrolle am "Gumpener Kreuz" an dem BMW eines 38 Jahre alten Mannes aus dem Odenwaldkreis fest. Das Fahrzeug wurde von der Polizei an Ort und Stelle sichergestellt.

Die Beamten stoppten das Auto zunächst aufgrund überlackierter Rückleuchten und der dadurch erheblich eingeschränkten Leuchtkraft der Bremslichter. Die Ordnungshüter entdeckten anschließend zudem unzulässige Veränderungen am Fahrwerk, am Luftfilter und die nicht vorschriftsmäßige Scheibenfolie sowie einen technisch manipulierten Auspuff.

Neben diesen Mängeln konnten im Rahmen der Untersuchung durch einen Sachverständigen noch zweiundzwanzig weitere erhebliche Mängel konstatiert werden. Besorgniserregend war vor allem eine undichte Bremsleitung, die dazu führte, dass die Hinterräder nahezu keine Bremswirkung mehr erzielten.

Der Sachverständige stufte die "tickende Zeitbombe" als verkehrsunsicher ein. Durch die Zulassungsstelle erfolgt nun die amtliche Außerbetriebsetzung des Autos.

Den Fahrer erwartet ein Bußgeldverfahren.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell