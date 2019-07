Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Verkehrsunfallflucht - Geschädigter gesucht

Mörlenbach (ots)

Am 27.06.2019 gegen 17:00 Uhr ereignete sich in Mörlenbach in der Viernheimer Straße in Höhe des Eiscafes ein Verkehrsunfall. Hierbei streifte ein silberner Opel Astra im Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten schwarzen Audi. Am schwarzen Audi wurde hierbei der linke Außenspiegel beschädigt. Der silberne Opel Astra entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle.

Der Fahrzeughalter des schwarzen Audis wird gebeten sich telefonisch bei der Polizei in Heppenheim unter der Telefonnummer: 06252-706-0 zu melden.

