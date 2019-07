Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Geldautomat hält Aufbruchsversuch stand

Täter ohne Beute geflüchtet

Babenhausen (ots)

Ohne Beute flüchteten bislang unbekannte Täter, nachdem sie versuchten einen Geldautomaten auf einem Parkplatz in der VDO-Straße aufzubrechen. Am Dienstagnachmittag (02.07.) bemerkte ein aufmerksamer Zeuge die Beschädigungen an dem Automaten und teilte dies der Polizei mit. Wie lange die Tatzeit zurückliegt und wie hoch letztendlich der am Automaten entstandene Schaden ausfällt, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Kriminalpolizei (K21-22) in Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die diese Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können (06151/969-0).

