Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 22-Jähriger im Herrngarten von Unbekannten attackiert

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Ein 22-Jähriger wurde am Dienstagabend (02.07.) von vier Tatverdächtigen im Herrngarten attackiert und verletzt. Eine Fahndung der Polizei verlief noch ohne Erfolg. Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte der Mann aus Darmstadt kurz vor 23 Uhr vom Karolinenplatz aus kommend durch den Darmstädter Park laufen. Im Bereich des Spielplatzes traf er auf eine vierköpfige Gruppe. Im Rahmen eines Gesprächs gab einer der Männer an, aus Spanien zu stammen. Ein anderer aus der Gruppe schlug dem 22-Jährigen unvermittelt die Mütze vom Kopf. Anschließend entwickelte sich ein zunächst verbaler Streit, in dessen Folge die Unbekannten auf den Mann einschlugen. Der Darmstädter erlitt dabei Verletzungen im Gesicht und an der Hand. Die Angreifer entrissen ihm noch seinen Rucksack, warfen diesen in ein Gebüsch in Tatortnähe und suchten im Anschluss das Weite.

Die Fliehenden waren zwischen 20 und 25 Jahre alt, zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß, schlank und hatten laut Zeugenaussagen ein "südeuropäisches" Erscheinungsbild. Mehrere Polizeistreifen fahndeten vergeblich nach den Beschriebenen. Die Polizei hat ein Verfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet und sucht Zeugen, die den Vorfall im Herrngarten beobachtet haben oder die Täter näher beschreiben können. Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell