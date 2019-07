Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Breuberg: Vier Jungen wollen in ehemaliges Hotel einsteigen

Breuberg (ots)

Weil sie in die Räumlichkeiten eines ehemaliges Hotels in der Wertheimer Straße einsteigen wollten, haben vier Jungen im Alter von 13 bis 16 Jahren am Dienstagmittag (02.07.) einen Polizeieinsatz ausgelöst. Nach ersten Erkenntnissen wollte das Quartett gegen 13.15 Uhr eine Hintertür zum Anwesen aufhebeln und beschädigten dadurch die Verglasung, die zu Bruch ging. Ein Zeuge konnte die Kinder und Jugendlichen beobachten und verständigte die Polizei. Die vier Jungen, die aus Höchst und Breuberg stammen, wurden durch eine Polizeistreife festgenommen. Die Beamten erstatteten Anzeige.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell