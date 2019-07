Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Parkendes Auto beschädigt, Verursacher entfernt sich von der Unfallstelle, Polizei sucht Zeugen

Groß-Gerau (ots)

In der Nacht vom Sonntag 30.06. auf den 01.07.2019 hatte eine 3ojährige Darmstädterin ihren Hyundai i30 auf dem Parkplatz der Groß-Gerauer Seite des Hegbachsee geparkt. Als sie am Mittag des 01.07. zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ihr Fahrzeug am vorderern linken Kotflügel beschädigt wurde. Der Verursacher touchierte den Hyundai vermutlich beim Ein-, oder Ausparken und entfernte sich von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen, die diesen Vorfall beobachtet haben. Hinweise können unter 06152-1750 an die Polizei Groß-Gerau gegeben werden.

