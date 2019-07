Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kassenhäuschen eines Fahrgeschäfts bei Einbruchsversuch beschädigt

Darmstadt (ots)

Rund 300 Euro Schaden verursachten bislang unbekannte Täter, als sie versuchten ein Fenster sowie die Zugangstür des Kassenhäuschens eines Fahrgeschäfts auf dem Mercksplatz, in der Nähe des Jugendstilbads, aufzuhebeln. Das Vorhaben der Einbrecher blieb im Versuch stecken, sodass sie ohne Beute flüchteten. Am Dienstagmittag (02.07.) wurde der Schaden bemerkt und umgehend der Polizei gemeldet. Die Tatzeit könnte bis zum Donnerstagnachmittag (27.06.) zurückliegen. In diesem Zusammenhang suchen die Beamten der Ermittlungsgruppe City Zeugen, die diese Tat beobachtetet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können (06151/969-0).

