POL-DA: Groß-Umstadt-Richen: Autos zusammengestoßen

Zeugen des Vorfalls gesucht

Groß-Umstadt (ots)

An der Kreuzung Hauptstraße, Ecke Semder Straße, kollidierten am Montag (01.07.) gegen 15.20 Uhr zwei Autos. Ein 35-jährige Fahrer eines silbernen Opel Astra und seine 46-jährige Beifahrerin befuhren die Hauptstraße, als eine 77-jährige Fahrerin eines weißen BMW aus der Semder Straße diese befahren wollte. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Nach derzeitigem Ermittlungsstand zogen sich die drei Beteiligten bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und wurden vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An beiden Autos entstand ein Gesamtschaden von rund 10.500 Euro. Die Polizei in Dieburg sucht nach Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können 06071/9656-0).

