POL-DA: Rüsselsheim: Krimineller attackiert 62-Jährige/Polizei sucht couragierten Retter und weitere Zeugen

Rüsselsheim (ots)

Eine 62 Jahre alte Frau wurde in der Nacht zum Sonntag (30.06.) gegen 1.00 Uhr "Auf dem Damm" am Mainufer, in Höhe der Schwedenstraße, von einem Unbekannten, den sie zunächst auf einer Bank sitzend passierte und der ihr anschließend per Fuß folgte, unvermittelt attackiert und geschlagen. Die hierdurch im Gesicht verletzte Frau fiel den Damm hinab, wo sie der Kriminelle erneut angriff.

Ein bislang unbekannter Zeuge, der offenbar zufällig am Tatort vorbeikam, eilte der 62-Jährigen zu Hilfe und vertrieb den Angreifer anschließend. Der Flüchtige ist laut Angaben des Opfers 30 bis 35 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, schlank und dunkelhäutig.

Der Vorfall wurde der Polizei erst am Dienstag (02.07.) angezeigt. Die Beamten des Kriminalkommissariats 10 in Rüsselsheim haben sofort die Ermittlungen aufgenommen und bitten insbesondere den unbekannten couragierten "Retter" der Frau aber auch etwaige andere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06142/6960.

