Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Dieb nach Zeugenhinweis festgenommen

Heppenheim (ots)

Eine Streife der Polizeistation Heppenheim hat am späten Montagabend (01.07.) einen 36 Jahre alten Tatverdächtigen nach einem versuchten Diebstahl dank eines Zeugenhinweises festgenommen. Gegen 23.40 verständigte der Mitteiler die Polizei, als er beobachten konnte, wie sich ein Unbekannter in der Briefelstraße an einem dort geparkten Auto zu schaffen machte. Die sofort herbeigeeilten Polizisten konnten den Tatverdächtigen nach kurzer Flucht festnehmen. Scheinbar hatte es der 36-Jährige aus Weinheim auf die Außenspiegel des Fahrzeuges abgesehen. Wie hoch genau der entstandene Schaden am Auto ist, steht noch nicht fest. Gegen den Festgenommenen wurde ein Verfahren eingeleitet.

