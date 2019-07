Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Birkenau: Zeugen zum Unfallhergang nach Verkehrsunfall mit Sachschaden gesucht

Birkenau (ots)

Am Dienstag, 02.07.2019 um 10:20 Uhr ereignete sich an der Einmündung "Rheinstraße / Am Langenberg" ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Der Sachschaden wird auf 4000 EUR geschätzt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und Angaben zum Unfallhergang machen können. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252 / 706-0 in Verbindung zu setzen. (HP)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Bergstraße

Polizeistation Heppenheim

Mooser, POK'in

Weiherhausstraße 21

64646 Heppenheim



Telefon: 06252-706 555

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell