Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Unfallflucht in Ginsheim

Ginsheim (ots)

Bereits am Mittwoch, 19. Juni, zwischen 09.00 und 15.45 Uhr, wurde in Ginsheim, Eifelstraße, ein schwarzer Pkw Kombi angefahren. Dieser parkte ordnungsgemäß gegenüber des Hauses Nr. 13. Das Fahrzeug weist erhebliche diverse Kratzer sowie Beschädigungen an der Heckstoßstange auf. Der Schaden in Höhe von ca. 2.000 EUR entstand vermutlich beim Ein- oder Ausparken aus einer Parklücke. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und beging somit Unfallflucht. Die Polizei in Bischofsheim bittet um Mitteilung von Zeugen, die hierzu Angaben machen können, unter der Telefonnummer 06144/9666-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Groß-Gerau

Polizeistation Bischofsheim



Telefon: 06144-9666-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell