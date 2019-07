Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörlenbach: Im Begegnungsverkehr touchiert

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Mörlenbach (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Montagnachmittag (01.07.) fahnden die Beamten der Polizeistation Wald-Michelbach nach einem weißen Kastenwagen und hoffen auf Zeugenhinweise. Gegen 14.30 Uhr befuhr ein 28-Jähriger mit seinem Wagen die Landesstraße 3120 von Mörlenbach kommend in Richtung Kreidach. Zwischen Weiher und Kreidach kam dem Mann aus Lindenfels ein weißer Kastenwagen auf seiner Fahrbahnseite entgegen und touchierte den Außenspiegel des Peugeot. Ohne zu halten fuhr der bislang noch unbekannte Fahrer weiter. An dem Auto des 28-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Es wurde Strafanzeige wegen Unfallflucht erstattet. Zeugen mit Hinweisen auf den Kastenwagen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06207/9405-0 zu melden.

