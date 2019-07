Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Neckarsteinach: Zeugen nach gefährlichem Überholmanöver gesucht

Neckarsteinach (ots)

Nach einem gefährlichen Überholmanöver auf der Landesstraße 535 am Montagmorgen (01.07.) fahndet die Polizei nach einem bislang noch unbekannten Fahrzeugführer und sucht Zeugen. Gegen 08:00 Uhr scherte ein dunkles Fahrzeug aus einer Kolonne aus und überholte die vor ihm fahrenden Autos. Er kam aus Richtung Schönau und war in Fahrtrichtung Neckarsteinach unterwegs. Eine Fahrzeugführerin, die in die Gegenrichtung unterwegs war, musste stark abbremsen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Der Verursacher flüchtete anschließend unerkannt. Hinweise auf das überholende Fahrzeug nimmt die Polizeistation Wald-Michelbach unter der Telefonnummer 06207/94050 entgegen.

