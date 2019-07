Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Fürth: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Fürth (ots)

Für den Fortgang der Ermittlungen suchen die Ermittler der Polizei in Heppenheim Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Bereits in der Nacht zum 18. Juni hatten es bislang noch unbekannte Täter auf ein Urnengrab auf dem Hauptfriedhof in der Kolpingstraße abgesehen. Nach derzeitigen Erkenntnissen hebelten die Kriminellen eine Verschlussplatte aus Granit auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Die Hintergründe der Tat stehen noch nicht fest. Zeugen, die Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

