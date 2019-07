Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Werkzeug von Baustelle gestohlen

Darmstadt (ots)

Aus mehreren Lagerräumen von einer Baustelle in der Hilpertstraße erbeuteten Diebe in der Zeit zwischen Samstagnachmittag (29.06.) und Montagmorgen (01.07.) Werkzeuge im Wert von etwa 1500 Euro. Um an ihre Beute zu gelangen, brachen die Täter bei einem Lagerraum ein Fenster und bei zwei weiteren Lagerräumen die Türen auf. Zum Abtransport der Werkzeuge nutzten sie womöglich ein geeignetes Fahrzeug. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des 1. Polizeirevier in Darmstadt zu melden (06151/969-0).

