Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: Schwerer Autounfall auf B26

Fahrer und Beifahrerin müssen ins Krankenhaus

Groß-Zimmern (ots)

Auf der Bundesstraße 26 ereignete sich am Montag (01.07.) gegen 15.30 Uhr ein schwerer Autounfall. In der Anschlussstelle Gundernhausen, Höhe Groß-Zimmern, kam ein 24-jährige Autofahrer mit seiner 25-jährigen Beifahrerin aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Beide wurden anschließend in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste der Verzögerungsstreifen in Fahrtrichtung Dieburg, wobei auch die Feuerwehr aus Roßdorf unterstützte, voll gesperrt werden. Wie lange die Vollsperrung noch andauert, kann derzeit nicht gesagt werden. Der Schaden wird auf mehrere 10.000 Euro geschätzt.

