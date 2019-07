Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kreis Bergstraße: Motorradkontrollen bei hochsommerlichen Temperaturen

Kreis Bergstraße (ots)

In der Zeit zwischen 9.00 und 17.00 Uhr führten Beamte des Polizeipräsidiums Südhessen am Samstag (29.06.) bei hochsommerlichen Temperaturen Motorradkontrollen im Landkreis Bergstraße durch.

Am "Gumpener Kreuz" stoppten die Ordnungshüter vormittags 15 Maschinen und beanstandeten fünf davon mit geringen Mängeln, wie zu kleinen Spiegeln. An einem Motorrad war die Betriebserlaubnis erloschen, weil der Besitzer verbotenerweise den db-Killer ausgebaut hatte und das Motorrad daher viel zu laut war. Den Mann erwartet nun ein Bußgeldverfahren.

Um die Mittagszeit kontrollierten die Polizei dann auf der Bundesstraße 460, bei Fürth-Leberbach, 19 Maschinen. Auch hier mussten fünf Bikes wegen geringer Mängel beanstandet werden. Im Rahmen der ebenfalls durchgeführten Lasermessung war lobenswerter Weise keiner der 36 Motorradfahrer zu schnell.

Am Nachmittag postierten sich die Kontrolleure schließlich an der Landesstraße 3120. Dort nahmen die Polizisten 28 Motorradfahrer genauer unter die Lupe. Sieben kleinere Mängel förderten die Überprüfungen der Maschinen zu Tage. Während ein Biker beim Überholen im Überholverbot sowie ein weiterer Motorradfahrer mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung ertappt wurde, hielten sich 32 Kradfahrer vorschriftsmäßig an die dort geltende Geschwindigkeitsüberwachung.

