POL-DA: Darmstadt: Streit im Bus eskaliert

Darmstadt (ots)

Nach einer handgreiflichen Auseinandersetzung am Samstagnachmittag (29.06.) zwischen einem Paar und einem bislang unbekannten Mann ermitteln die Beamten der Ermittlungsgruppe City wegen gefährlicher Körperverletzung. Nachdem der Tatverdächtige am Schloss in den Bus stieg, soll er die hochschwangere Frau im Vorbeigehen gestoßen haben. Daraufhin kam es zu einem Streit zwischen dem Begleiter der Frau und dem Mann, der noch im Bus in einer handgreiflichen Auseinandersetzung gipfelte. Gegen 17.30 Uhr sind die Widersacher an der Bushaltestelle "Pützerstraße" gemeinsam ausgestiegen, wo der Täter seinen Kontrahenten durch Schläge ins Gesicht leicht verletzte haben soll. In dem Gerangel kam die Frau zu Fall und stürzte auf die Straße. Ein aufmerksamer Fahrer eines heranfahrenden Busses reagiert schnell und konnte durch eine sofortige Bremsung Schlimmeres verhindert. Der Täter flüchtete anschließend in Richtung Alexanderstraße. Vorsorglich kam die Frau für eine Untersuchung in ein Krankenhaus.

Der Flüchtige soll zwischen 25 und 30 Jahren alt, etwa 1,80 Meter groß sein. Seine Figur wurde als schlank bis sportlich beschrieben. Zudem soll er braune Augen, braunes, welliges Haar sowie einen leichten Dreitagebart gehabt haben. Währende der Tat war er mit einem schwarzen T-Shirt mit Aufdruck, einer schwarzen, kurzen Hose und schwarzen Flip-Flops bekleidet. Er soll laut Zeugenaussagen arabisch gesprochen haben.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Nummer 06151/969-0 bei den Beamten zu melden.

