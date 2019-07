Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eppertshausen: Aus zwei Autos auf Waldparkplätzen Beute gemacht

Darmstadt (ots)

Gleich zwei Autos gerieten am Samstagnachmittag (29.06.) in das Visier von Dieben. In der Zeit zwischen 13 Uhr und 16 Uhr gelangten die Täter auf bislang unbekannten Weise in einen schwarzen Seat, der auf einem Waldparkplatz von der "Grube Prinz von Hessen" in der Dieburger Straße abgestellt war. Aus diesem erbeuteten sie ein Portemonnaie in dem sich neben Geld auch diverse persönliche Dokumente befanden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 150 Euro.

Auf einem Waldparkplatz an der Kreisstraße 180, zwischen Eppertshausen und Messel, gelangten die Täter über eine Scheibe in einen silbernen Mitsubishi. In der Zeit zwischen 15.45 Uhr und 19 Uhr erbeuteten sie auch in diesem Fall ein Portemonnaie und entwendeten zudem noch ein Mobiltelefon im Gesamtwert von 600 Euro.

In beiden Fällen gelang den bislang unbekannten Tätern die Flucht. Die Kriminalpolizei (K21-22) in Darmstadt sucht nach Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben (06151/969-0).

