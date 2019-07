Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Brensbach: Bargeld und Werkzeugkisten entwendet

Zeugen gesucht

Brensbach (ots)

Mit Bargeld und mehreren Werkzeugkisten suchten bislang noch unbekannte Täter nach einem Einbruch in eine Lagerhalle das Weite. Die Kriminellen hatten sich zwischen 19 Uhr am Donnerstagabend (27.06.) und 6 Uhr am nächsten Morgen Zugang zu dem Anwesen in der Kirchstraße verschafft. Im Inneren wurden sämtliche Betriebsräume nach Wertgegenständen durchsucht und eine Geldkassette mit Bargeld sowie drei Werkzeugkisten entwendet. Der Wert der Beute wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Zeugenhinweise nehmen die Ermittler der Polizei in Erbach (K 21/22) unter der Rufnummer 06062/953-0 entgegen.

