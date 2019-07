Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Scheibe eingeschlagen und am Fensterrahmen gehebelt

Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht

Michelstadt (ots)

In die Räumlichkeiten einer Firma in der Relystraße wollten Kriminelle in der Nacht zum Samstag (29.06.) einbrechen. Gegen 8.30 Uhr am Morgen bemerkten Zeugen eine eingeschlagene Fensterscheibe und Hebelspuren an dem Fensterrahmen und verständigten die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen hatten bislang noch unbekannte Täter vergeblich versucht, seit 14 Uhr am Freitagnachmittag in das Anwesen einzudringen. Die Täter schafften es jedoch nicht, in das Innere zu gelangen und flüchteten anschließend ohne Beute vom Tatort. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 800 Euro. Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06062/953-0 bei der Erbacher Kripo zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell