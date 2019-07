Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bad König: Alkoholisierter Rollerfahrer kommt in den Gegenverkehr und stürzt

Bad König (ots)

Weil er alkoholisiert mit seinem Roller unterwegs war und einen Unfall verursacht hat, muss sich ein 54-Jähriger wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr strafrechtlich verantworten. Laut Zeugenaussagen befuhr der Mann aus Bad König am Sonntag (30.06.) gegen 12.45 Uhr die Brombachtaler Straße in Richtung Bad König. Hier soll er ohne ersichtlichen Grund ins Schlingern geraten sein. Anschließend stürzte er und geriet auf die Gegenfahrbahn, wo er mit dem Auto eines 53 Jahre alten Verkehrsteilnehmers zusammenstieß. Der Rollerfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste ärztlich behandelt werden. Bei der Aufnahme bemerkten die Polizeistreife, dass der 54-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,13 Promille. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen, zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

