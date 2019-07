Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lautertal: Durstige Diebe?

Einbrecher entwenden Energy-Dosen

Lautertal (ots)

Mit sechs Dosen eines Energy-Drinks entkamen bislang noch unbekannte Täter nach einem Einbruch in die Räumlichkeiten einer Bäckerei in der Nibelungenstraße. Gegen 3.20 Uhr drangen die Kriminellen durch ein aufgehebeltes Fenster in den Lagerraum der Filiale ein. Aus einem Kühlschrank entwendeten sie nach derzeitigen Erkenntnissen die Getränke und flüchteten anschließend unerkannt. Das Kommissariat 21/22 der Heppenheimer Kripo nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

