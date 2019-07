Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: 57-jähriger Autofahrer vorläufig festgenommen

Alkoholtest ergibt 1,91 Promille

Viernheim (ots)

Ein 57 Jahre alter Mann muss sich seit seiner vorläufigen Festnahme in der Nacht zum Sonntag (30.06.) in einem Verfahren strafrechtlich verantworten. Einer Streife der Polizeistation Lampertheim-Viernheim war der Mann aus Hirschberg kurz nach Mitternacht in der Erzbergerstraße aufgrund seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen. Bei einer anschließenden Kontrolle fiel den Polizisten auf, dass der 57-Jährige unter Alkoholeinfluss steht. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,91 Promille. Es folgte die vorläufige Festnahme und eine Blutentnahme auf der Wache. Hier wurde auch sein Führerschein sichergestellt und Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet.

