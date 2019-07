Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Bargeld bei Einbruch erbeutet

Bensheim (ots)

Auf Bargeld hatten es Kriminelle bei einem Einbruch in die Räumlichkeiten einer Gaststätte in der Hauptstraße abgesehen. Zwischen 21 Uhr am Freitagabend (28.06.) und 10.45 Uhr am nächsten Morgen drangen die bislang noch unbekannten Täter gewaltsam in den Gastraum ein. Zuvor hatten sie die Eingangstür ins Innere aufgebrochen. Im Thekenbereich machten sie sich an der Kasse zu schaffen und erbeuteten rund 170 Euro. Anschließend suchten die Einbrecher mit ihrer Beute das Weite. Die Polizei hat Strafanzeige erstattet und hofft unter der Rufnummer 06251/8468-0 auf Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

