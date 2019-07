Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Birkenau: Einbrecher scheitern an Praxistür

Birkenau (ots)

In der Nacht zum Samstag (29.06.) haben bislang noch unbekannte Täter versucht, in eine Praxis in der Straße "Am Altenacker" im Ortsteil Nieder-Liebersbach einzudringen. Gegen 9.15 Uhr am Morgen bemerkten Zeugen die Spuren der Kriminellen. Nach ersten Erkenntnissen hatten sie vergeblich versucht, die Praxistür aufzuhebeln. Diese hielt den Versuchen jedoch stand, weshalb die Unbekannten ohne Beute das Weite suchen mussten. Der Tatzeitraum reicht bis 18 Uhr am Vorabend zurück. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

