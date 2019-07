Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen gesucht

Heppenheim, Mörlenbach (ots)

Zeugen gesucht:

Heppenheim

Am Freitag, den 28.06.19 kam es gegen 08:10 Uhr, im Kreisel der Mozartstraße in Heppenheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fahrradfahrerin stürzte und sich verletzte.

Es werden Zeugen gesucht, welche den Unfallhergang beobachtet haben.

Alle Zeugen werden gebeten sich bitte mit der Polizei in Heppenheim (Tel: 06252-7060) in Verbindung setzen.

Mörlenbach

Am Freitag, den 28.06.19 kam es in der Zeit von 08:00 - 14:00 Uhr Uhr, auf dem Parkplatz des Nibelungencenters in Mörlenbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein geparkter, weißer Renault Twingo beschädigt wurde.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Es werden Zeugen gesucht, welche den Unfallhergang beobachtet haben.

Alle Zeugen werden gebeten sich bitte mit der Polizei in Heppenheim (Tel: 06252-7060) in Verbindung setzen.

Heppenheim

Am Samstag, den 29.06.19 kam es gegen 21:10 Uhr, im Kreisel der Mozartstraße in Heppenheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorrollerfahrer stürzte und sich verletzte.

Es werden Zeugen gesucht, welche den Unfallhergang beobachtet haben.

Alle Zeugen werden gebeten sich bitte mit der Polizei in Heppenheim (Tel: 06252-7060) in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Bergstraße



Dienstgruppenleiter

Weiherhausstraße 21

64646 Heppenheim



Telefon: 06252-706 555

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell