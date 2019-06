Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden- Walldorf: Unfallbeteiligte in Klinik verstorben ++Nachtragsmeldung zu 3717487++

Mörfelden-Walldorf (ots)

Die am Freitagmorgen (28.06.) bei einem Verkehrsunfall in Mörfelden- Walldorf schwer verletzte 69-jährige PKW-Fahrerin ist am Samstagabend in einer Frankfurter Klinik verstorben.

