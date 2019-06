Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Kelsterbach (ots)

Unfallzeitraum: 27.06.2019, 17:00 Uhr bis 28.06.2019, 14:20 Uhr Unfallort: Mainstraße 55, in 65451 Kelsterbach

Am o.a. Zeitraum wurde der am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkte Pkw, ein VW Polo, Farbe schwarz, von einem bislang unbekannten Fahrzeug touchiert und am linken Außenspiegel, sowie am vorderen Kotflügel beschädigt. Der entstandenen Sachschaden wird auf 500EUR geschätzt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Sachdienliche Hinweise werden von der Polizeistation Kelsterbach unter der Telefonnummer 06107-71980 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Groß-Gerau

Polizeistation Kelsterbach



Telefon: 06107-71980

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell